NATO’da savunma harcamaları tartışması: Avrupa üzerindeki baskı artıyor

İttifakın uzun süredir hedef olarak belirlediği, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2’sinin savunmaya ayrılması kriteri birçok Avrupa ülkesi için hâlâ tartışmalı bir konu. Bazı ülkeler bu eşiği aşmış durumda olsa da, özellikle ekonomik yavaşlama yaşayan devletlerde bütçe dengeleri savunma artışlarını zorlaştırıyor. Buna rağmen NATO içinde, özellikle doğu kanadındaki güvenlik riskleri gerekçe gösterilerek harcamaların artırılması yönünde güçlü bir siyasi irade oluşuyor.

Doğu kanadında artan askeri hareketlilik

Doğu Avrupa’daki askeri hareketlilik ve sınır güvenliği konuları, savunma planlamalarının merkezine yerleşmiş durumda. Baltık ülkeleri ve Polonya başta olmak üzere, Rusya sınırına yakın ülkeler hem askeri varlıklarını güçlendiriyor hem de NATO’nun bölgedeki caydırıcılığının artırılmasını talep ediyor. Bu durum, ittifakın askeri konuşlanma stratejisinde kalıcı değişikliklere yol açıyor.

Savunma harcamalarındaki artış yalnızca askeri personel ve teçhizatla sınırlı değil. Hava savunma sistemleri, siber güvenlik altyapısı ve mühimmat üretim kapasitesi gibi alanlarda da yeni yatırımlar gündemde. Özellikle Ukrayna’daki savaşın ardından mühimmat stoklarının hızla tükenmesi, Avrupa’da savunma sanayii üretiminin artırılmasını zorunlu hale getirdi.

İttifakta güç dengesi sınavı

Öte yandan yük paylaşımı meselesi, NATO içinde siyasi bir gerilim unsuru olmaya devam ediyor. ABD, Avrupa’nın savunma kapasitesini daha fazla üstlenmesi gerektiğini savunurken, bazı Avrupa başkentleri güvenliğin yalnızca askeri harcamalarla ölçülemeyeceğini dile getiriyor. Bu görüş ayrılığı, ittifakın stratejik önceliklerini belirlerken denge arayışını beraberinde getiriyor.

Savunma bütçelerinin artırılması, iç politikada da tartışmalara yol açıyor. Artan askeri harcamaların sosyal programlar ve ekonomik destek paketleri üzerindeki etkisi kamuoyunda sorgulanıyor. Ancak NATO içinde hâkim görüş, mevcut güvenlik ortamının daha güçlü ve sürdürülebilir bir savunma kapasitesi gerektirdiği yönünde.

Sonuç olarak NATO’daki savunma harcamaları tartışması, yalnızca bütçe kalemlerine ilişkin bir mesele değil; Avrupa’nın güvenlik vizyonu, transatlantik ilişkilerin geleceği ve doğu kanadının korunması gibi stratejik başlıkları doğrudan ilgilendiriyor. Önümüzdeki dönemde ittifak içindeki kararlar, Avrupa’nın askeri ve siyasi konumunu uzun vadede şekillendirecek.