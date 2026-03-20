NATO’dan doğu kanadında stratejik güven teyidi: Bulgaristan ittifakın sarsılmaz parçasıdır

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Bulgaristan Başbakanı Andrey Gurov’u NATO Karargahı’nda kabul etti. İkili görüşmede, bölgesel güvenlik dinamikleri ve Bulgaristan’ın ittifak içerisindeki stratejik katkıları kapsamlı bir şekilde ele alındı. Genel Sekreter Rutte, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "NATO Bulgaristan’a güvenebilir ve Bulgaristan da NATO’ya güvenebilir" ifadesini kullanarak kolektif savunma vurgusu yaptı.

Karadeniz güvenliği ve kolektif savunma taahhüdü

Görüşmenin ana gündem maddesini, Karadeniz bölgesindeki jeopolitik riskler ve NATO’nun caydırıcılık kapasitesinin artırılması oluşturdu. Genel Sekreter Rutte, Bulgaristan’ı "kararlı ve güvenilir bir müttefik" olarak nitelendirirken, ülkenin NATO’nun doğu kanadının tahkim edilmesindeki kilit rolüne dikkat çekti. Rutte, Bulgaristan’ın modernizasyon çabaları ve Ukrayna’ya yönelik süregelen desteğinin, ittifakın birliği açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Siyasi istikrar ve ittifak yükümlülükleri

Başbakan Andrey Gurov, Bulgaristan’ın geçici hükümet döneminde dahi NATO nezdindeki taahhütlerine tam bağlılık gösterdiğini ifade etti. Gurov, ülkesinin savunma bütçesi hedefleri ve müttefiklik sorumlulukları çerçevesinde kararlı bir rota izlemeye devam edeceğini teyit etti.

Bu üst düzey temas, ittifakın iç dayanışmasını güçlendirme ve bölgedeki caydırıcılık mesajını pekiştirme noktasında stratejik bir adım olarak kayda geçti.