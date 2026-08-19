NATO'dan İran mesajı: Tüm müttefiklerimizi savunmaya hazırız

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Bir NATO yetkilisi, The Financial Times'ın İran'ın savaşın yeniden tırmanması halinde Avrupa'daki ABD askeri hedeflerine yönelik saldırı seçeneklerini değerlendirdiğine ilişkin haberi üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu yılın başlarında NATO hava savunma sistemlerinin İran'dan Türkiye'ye yönelen balistik füzeleri dört ayrı olayda başarıyla önlediği gibi, caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlü ve etkilidir." ifadesi yer aldı.

NATO'nun her türlü tehdide karşı koymaya hazır olduğunun vurgulandığı açıklamada, "NATO, tüm müttefiklerini savunmak için gerekeni her zaman yapacaktır." değerlendirmesi paylaşıldı.