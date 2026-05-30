NATO’dan net mesaj: Yeni savunma ve harcama hedefleri tam zamanında tutturulabilecek mi?

İsveç’in Helsingborg kentindeki Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, küresel istikrarsızlıklar ve yeni tehditler karşısında ittifakın caydırıcılık gücünü koruması için mali hedeflere ulaşılmasının şart olduğunu söyledi. Üye ülkelerin savunma paylarını artırma noktasında güçlü bir irade sergilediğini ifade eden Rutte, ayrılan kaynakların doğrudan askeri harcamalara aktarılacağını belirtti.

Savunma bütçelerinde %5 planı

Müttefik ülkeler, savunma bütçelerini gayrisafi yurt içi hasılalarının %5'ine ulaştırma hedefi çerçevesinde oluşturulan yeni stratejik yol haritasını değerlendirdi. Lahey Zirvesi kararları doğrultusunda şekillenen bu plan kapsamında Avrupa ve Kanada, kıtanın konvansiyonel savunma yükünü daha fazla sırtlanmayı taahhüt etti. Yeni bütçe modeli temel askeri harcamalar, modern silah sistemlerinin tedariki, kapsamlı siber savunma yatırımları ve kritik lojistik altyapıların güvenliği gibi hayati alanlara paylaştırılıyor.

Askeri üretim kapasitesini artırma çağrısı

Finansal kaynakların artırılmasının yanı sıra bu bütçenin vakit kaybetmeden somut askeri güce dönüştürülmesi gerektiğini kaydeden Rutte, savunma sanayisi üreticilerine kapasitelerini hızla artırmaları yönünde çağrıda bulundu. Mühimmat stoklarının takviyesi ve ileri teknoloji füze sistemlerinin üretimine ağırlık veren ittifak, bu başlıkları Temmuz 2026'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Ankara Zirvesi'nin en kritik gündem maddesi haline getirdi. Ankara'da bir araya gelecek olan liderler, sanayi üretim taahhütlerini ve harcama planlarına uyum takvimini resmi bir protokole bağlayacak.