NATO’dan Tokyo’da net mesaj: Çin’in Rusya’ya desteği küresel güvenliği tehdit ediyor

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, 5–6 Mart tarihlerinde Tokyo’da gerçekleştirdiği temaslarda Japonya ile stratejik ortaklığın önemini bir kez daha ortaya koydu. Japonya Savunma Bakanı Koizumi Shinjiro ve üst düzey yetkililerle yapılan görüşmelerde, iki tarafın güvenlik iş birliğini derinleştirme kararlılığı öne çıktı. Shekerinska, Japonya’nın savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2’sine çıkarma kararını “NATO standartlarıyla uyumlu ve bölgesel güvenlik açısından kritik” olarak değerlendirdi.

Tokyo temaslarında öne çıkan başlıklar

Ziyaretin en dikkat çekici mesajı ise Çin’e yönelik oldu. Shekerinska, Çin’in Rusya’nın savunma sanayi altyapısına sağladığı desteğin Ukrayna’daki savaşın seyrini doğrudan etkilediğini ve bu durumun Avrupa-Atlantik ile Hint-Pasifik güvenliğini birbirine daha da sıkı bağladığını ifade etti. NATO’nun resmi açıklamalarında, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü saldırganlığın yalnızca Avrupa kıtasını değil, Asya’daki dengeleri de tehdit ettiği vurgulandı.

Japonya’nın NATO için “Asya’daki kilit ortak” konumuna dikkat çeken Shekerinska, Tokyo ile iş birliğinin yalnızca ikili ilişkilerle sınırlı olmadığını, küresel güvenlik mimarisinin geleceği açısından belirleyici olduğunu belirtti. NATO’nun Japonya ile yürüttüğü ortak tatbikatlar, savunma teknolojileri alanındaki iş birlikleri ve stratejik diyalog mekanizmaları, bu ortaklığın somut göstergeleri olarak öne çıkarıldı.

Shekerinska’nın açıklamaları, NATO’nun Hint-Pasifik bölgesine yönelik stratejik yaklaşımının giderek daha görünür hale geldiğini gösteriyor. Çin’in Rusya’ya verdiği destek, NATO’nun Asya’daki ortaklarıyla daha yakın çalışmasını zorunlu kılıyor. Bu bağlamda Japonya, hem ekonomik kapasitesi hem de askeri modernizasyon süreciyle NATO için vazgeçilmez bir partner olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak, Tokyo’daki temaslar NATO’nun küresel güvenlik perspektifini genişletme iradesini ortaya koyarken, Çin-Rusya ekseninin yarattığı risklere karşı Asya’daki müttefiklerle daha güçlü bir dayanışma mesajı verildi. Bu gelişme, NATO’nun yalnızca Avrupa’nın değil, küresel güvenlik düzeninin de merkezinde yer aldığını bir kez daha teyit ediyor.