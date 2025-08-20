“NATO’dan Türkiye’ye 2026 Zirvesi ev sahipliği için teşekkür

  1. Ekonomim
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye’ye 2026 NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağı için teşekkür etti.

NATO'dan, 2026'da Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye ilişkin, Genel Sekreter Rutte'nin ifadelerinin de yer aldığı bir açıklama yapıldı.

"Türkiye, 70 yıldan uzun süredir NATO'nun güçlü bir müttefiki olarak ortak güvenliğimize paha biçilmez katkılar sağlamaktadır"

Açıklamada Rutte, 7-8 Temmuz 2026'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin, "Türkiye'ye bu etkinliğe ev sahipliği yapacağı için teşekkür ederim. Türkiye, 70 yıldan uzun süredir NATO'nun güçlü bir müttefiki olarak ortak güvenliğimize paha biçilmez katkılar sağlamaktadır." mesajını paylaştı.

Zirvenin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenleneceğini kaydeden Rutte, liderlerin burada NATO'yu daha güçlü, adil ve etkili bir ittifak haline getirme yönündeki çalışmalarını sürdüreceğini ve böylece müttefiklerin ortak güvenliğine yönelik "ciddi zorluklara yanıt vermeye hazır olacaklarını" belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin Temmuz 2026'da Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

