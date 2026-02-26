NATO’dan Ukrayna mesajı: Barış olmadan Avrupa’da güvenlik sağlanamaz

Rutte, konuşmasında NATO’nun Ukrayna’ya verdiği desteğin devam edeceğini bir kez daha netleştirdi. Ukrayna, dört yılı aşkın süredir süren savaşta hem askeri hem ekonomik hem de insani açıdan ciddi bir baskı altında. Rutte, bu süreçte NATO’nun yanlarında olduğunu ve savaş sonrası barışın sürdürülebilirliği için güvenlik garantilerinin şart olduğunu belirtti.

"Avrupa’nın güvenliği, Ukrayna’nın güvenliğine bağlıdır"

Rutte, Ukrayna’nın sadece kendi toprak bütünlüğü için değil, tüm Avrupa’nın güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. “Avrupa’nın güvenliği, Ukrayna’nın güvenliğine bağlıdır” diyen Rutte, çatışmanın sona erdirilmesinin yalnızca bölgesel değil, kıtasal bir mesele olduğunu ifade etti.

NATO liderlerinin bu açıklaması, ittifakın dayanışma mesajını güçlendirirken, Ukrayna’ya verilecek desteğin süreceğine dair net bir işaret veriyor. Rutte’nin sözleri, savaşın sadece Ukrayna’yı değil, tüm Avrupa’yı etkileyen bir kriz olduğunu ve gerçek barışın sağlanmasının Avrupa güvenliği için elzem olduğunu hatırlatıyor.