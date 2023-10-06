NATO’nun görevlendirdiği 200 İngiliz asker Kosova'ya ulaştı

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, 200 İngiliz askerinden oluşan ilk birliğin NATO'nun Kosova’daki Barış Gücü'nü (KFOR) takviye etmek üzere bugün Kosova'ya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Askerler, halihazırda Kosova'da bulunan 400 kişilik İngiliz birliğine katıldı." ifadesi kullanıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşanan gelişmelerin ardından İngiliz kuvvetlerinin, NATO'nun Kosova'daki barışı koruma misyonunda konuşlandırılması kararının alındığı bildirmişti.

Türkiye, barış gücünün komutasını ilk defa devralacak

KFOR, 27 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 askeri personeliyle bölgede barış ve istikrarı desteklemek amacıyla 12 Haziran 1999'dan bu yana Kosova'da barışı destekleme operasyonuna liderlik ediyor.

Türkiye, 10 Ekim'de, 1999'dan bu yana Kosova'da görev yapan barış gücünün komutasını ilk defa devralacak.

Tümgeneral Özkan Ulutaş, 1 yıl süreyle KFOR komutanı olarak görev yapacak.

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşananlar

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu bir polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği yaklaşık 30 kişilik ağır silahlı grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda en az 3 zanlının öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplarca yapıldığını doğrulamıştı.​​​​​​​