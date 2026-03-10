NATO–Rusya hattında yeni bir sıcak çatışma ihtimali var mı?

Ukrayna’daki savaş üçüncü yılına girerken Avrupa güvenlik mimarisi yeni bir sınavla karşı karşıya. Rusya’nın Donbas ve güney cephelerinde sürdürdüğü saldırılar, NATO’nun doğu kanadında askeri varlığını artırmasına yol açtı. Baltık ülkeleri ve Polonya’da konuşlanan birlikler Moskova tarafından doğrudan tehdit olarak algılanıyor.

Doğu Avrupa’da gerilimin yeni eşiği

Bu tablo, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ihtimalini gündeme taşıyor. Doğu Avrupa’da artan askeri hareketlilik, taraflar arasındaki diplomatik iletişimin kopmasıyla birleştiğinde risk daha da büyüyor. Küçük bir sınır ihlali ya da yanlış anlaşılma bile büyük bir krize dönüşebilecek potansiyele sahip.

Avrupa kamuoyunda endişe giderek artıyor. Enerji güvenliği, ekonomik kırılganlık ve siyasi istikrarsızlık, olası bir NATO–Rusya çatışmasının yalnızca askeri değil, toplumsal ve ekonomik sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

Bu nedenle bugün sorulması gereken soru şu: Avrupa, yeni bir sıcak çatışmanın eşiğinde mi, yoksa diplomasi hala son çıkış kapısı olabilir mi?