Navalni'nin annesinden Putin'e: Artık oğlumu görmeme izin ver

Tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybettiği açıklanan Rus muhalif Aleksey Navalni'nin annesi Lyudmila Navalnaya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den oğlunun cenazesini teslim etmesini talep etti.

Reuters'ın haberine göre; Navalnaya paylaştığı video mesajında "Vladimir Putin... artık oğlumu görmeme izin ver" dedi.

Navalnaya ve oğlunun avukatı hafta sonu Navalni'nin geçen yıldan beri tutulduğu Rusya'nın kuzey kutbundaki Kutup Kurdu IK-3 ceza kolonisine giderek oğlunun cesedinin izini sürmüş, ancak çeşitli kurumlardan cesedin yeri konusunda çelişkili bilgiler almış ve oğlunu bulamadan ya da göremeden oradan ayrılmıştı.

47 yaşında hayatını kaybeden Navalni'nin resmi sözcüsü Kira Yarmiş, Navalni'nin tutulduğu Arktik ceza kolonisinde düşerek öldüğü yönündeki resmi açıklamaya karşı çıktı.

Rus muhalefet lideri çeşitli suçlamalarla onlarca yıl hapis cezasına çarptırılmıştı ve son olarak altı suçtan 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Siyasi amaçlı olduğunu reddettiği suçlamalar nedeniyle Ocak 2021'de Almanya'dan döndüğünden beri parmaklıklar ardında tutuluyordu.