Navalny'nin cenazesi ailesine teslim edildi
Kaldığı cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin cenazesi ailesine teslim edildi.
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Rusya’da 16 Şubat'ta tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin cesedinin ailesine teslim edildiği bildirildi.
Navalnıy'ın Sözcüsü Kira Yarmış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aleksey'in cesedi annesine teslim edildi. Bunu bizimle birlikte talep eden herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Yarmış, Navalnıy'ın cenazesinin yapılmasına Rus yönetiminin engel koymayacağını umduğunu belirtti.