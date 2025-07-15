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NBA efsanesi Michael Jordan'dan 10 bin Euro'luk bahşiş

Basketbol efsanesi Michael Jordan, Avrupa turunun son durağı olan Yunanistan'da sadece markasını tanıtmadı, aynı zamanda cömertliğiyle de gündem oldu. Atina’da bir restoranda akşam yemeği yiyen Jordan, yemeğin ardından tam 10 bin Euro bahşiş bırakarak çalışanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Haber Merkezi
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NBA efsanesi Michael Jordan'dan 10 bin Euro'luk bahşiş
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NBA yıldızları Luka Dončić, Zion Williamson, Paolo Banchero ve Carmelo Anthony gibi isimlerle birlikte Yunanistan’da Jordan markasını tanıtan ünlü sporcu, yemek sırasında şefin hazırladığı deniz ürünleri ağırlıklı geleneksel Yunan mutfağından o kadar etkilendi ki, restoran çalışanlarını cömertçe ödüllendirme kararı aldı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre Michael Jordan, restorana 10 bin Euro (yaklaşık 470 bin TL) bahşiş bıraktı. 

Yemeğin ardından kısa bir konuşma da yapan Jordan, şu ifadeleri kullandı: 

"Grçeka, antik tanrıların ülkesi. Efsanevi kahramanların doğduğu ve büyüklük kavramının ilk şekillendiği topraklar… Jordan markasının geleceği için ilhamı tam da bu olağanüstü ülkeden aldık."

Jordan’a Avrupa turunda NBA'in genç ve tecrübeli yıldızları da eşlik etti. Grubun önce Hırvatistan ve Karadağ'ı, ardından da Yunanistan’ı ziyaret ettiği biliniyor.

Karadağ'da lüks bir yatla gezen Jordan, Tivat limanında da objektiflere yansımıştı.

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