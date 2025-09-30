Nepal’de 2 yaşındaki kız çocuğu yeni 'yaşayan tanrıça' ilan edildi

Nepal’de 2 yaşındaki kız çocuğu, ülkede hem Budistler hem de Hindular tarafından tapınılan yeni "yaşayan tanrıça" seçildi.

Kumari olarak bilinen yeni "yaşayan tanrıça" Aryatara Shakya, 2017’de seçilen 11 yaşındaki Trishna Shakya'nın yerini aldı.

2 yaşındaki çocuk tapınak saraya götürüldü

Başkent Katmandu sokaklarında gezdirilen 2 yaşındaki Aryatara Shakya, "yaşayan tanrıça" olarak kaldığı süre boyunca ikamet edeceği tapınak sarayına götürüldü.

Yeni "yaşayan tanrıça"nın babası Ananta Shakya, kızının doğumundan önce tanrıça olacağına dair işaretler olduğunu belirterek, "Dün sadece kızımdı ancak bugün bir tanrıça." ifadelerini kullandı.

Kumarilere hem Hindular hem de Budistler tapıyor

Katmandu Vadisi’ndeki Newar topluluğundan seçilen Kumariler hem Hindular hem de Budistler tarafından tapınılıyor ve Kumarilerin ailesi de toplumda yüksek bir pozisyona erişiyor.

Kumariler münzevi bir hayat yaşarken, seçilmiş birkaç oyun arkadaşı bulunuyor ve yılda sadece birkaç kez festivaller için dışarı çıkmalarına izin veriliyor.

Özellikleri dikkat çekiyor

Geleneklere göre 2 ila 4 yaşlarındaki kız çocuklarından seçilen Kumarilerin, "kusursuz" cilde, saça, göze ve dişlere sahip olması ve karanlıktan korkmaması gerekiyor.

110 dolarlık aylık maaş bağlanıyor

Kumariler, ergenliğe ulaştığında sıradan bir ölümlü olarak kabul ediliyor ve asgari ücretin biraz üzerinde bulunan yaklaşık 110 dolarlık aylık maaş alıyor. (Fotoğraflar:AP)