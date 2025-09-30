  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Nepal’de 2 yaşındaki kız çocuğu yeni 'yaşayan tanrıça' ilan edildi
Takip Et

Nepal’de 2 yaşındaki kız çocuğu yeni 'yaşayan tanrıça' ilan edildi

Nepal’de 2 yaşındaki kız çocuğu "yaşayan tanrıça" ilan edildi. Ülkede Hindular ve Budistlerin taptığı "yaşayan tanrıçalar", 2 ila 4 yaşındaki kız çocuklarından seçiliyor ve ergenliğe kadar tapınak sarayında yaşıyor.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Nepal’de 2 yaşındaki kız çocuğu yeni 'yaşayan tanrıça' ilan edildi
Takip Et

Nepal’de 2 yaşındaki kız çocuğu, ülkede hem Budistler hem de Hindular tarafından tapınılan yeni "yaşayan tanrıça" seçildi.

Kumari olarak bilinen yeni "yaşayan tanrıça" Aryatara Shakya, 2017’de seçilen 11 yaşındaki Trishna Shakya'nın yerini aldı.

Nepal’de 2 yaşındaki kız çocuğu yeni 'yaşayan tanrıça' ilan edildi - Resim : 1

2 yaşındaki çocuk tapınak saraya götürüldü

Başkent Katmandu sokaklarında gezdirilen 2 yaşındaki Aryatara Shakya, "yaşayan tanrıça" olarak kaldığı süre boyunca ikamet edeceği tapınak sarayına götürüldü.

Yeni "yaşayan tanrıça"nın babası Ananta Shakya, kızının doğumundan önce tanrıça olacağına dair işaretler olduğunu belirterek, "Dün sadece kızımdı ancak bugün bir tanrıça." ifadelerini kullandı.

Nepal’de 2 yaşındaki kız çocuğu yeni 'yaşayan tanrıça' ilan edildi - Resim : 2

Kumarilere hem Hindular hem de Budistler tapıyor

Katmandu Vadisi’ndeki Newar topluluğundan seçilen Kumariler hem Hindular hem de Budistler tarafından tapınılıyor ve Kumarilerin ailesi de toplumda yüksek bir pozisyona erişiyor.

Kumariler münzevi bir hayat yaşarken, seçilmiş birkaç oyun arkadaşı bulunuyor ve yılda sadece birkaç kez festivaller için dışarı çıkmalarına izin veriliyor.

Nepal’de 2 yaşındaki kız çocuğu yeni 'yaşayan tanrıça' ilan edildi - Resim : 3

Özellikleri dikkat çekiyor

Geleneklere göre 2 ila 4 yaşlarındaki kız çocuklarından seçilen Kumarilerin, "kusursuz" cilde, saça, göze ve dişlere sahip olması ve karanlıktan korkmaması gerekiyor.

110 dolarlık aylık maaş bağlanıyor

Kumariler, ergenliğe ulaştığında sıradan bir ölümlü olarak kabul ediliyor ve asgari ücretin biraz üzerinde bulunan yaklaşık 110 dolarlık aylık maaş alıyor. (Fotoğraflar:AP)

Ferrari imparatorluğuna sahip milyarder aileye soruşturma: Tablolarda sahtecilikle suçlanıyorFerrari imparatorluğuna sahip milyarder aileye soruşturma: Tablolarda sahtecilikle suçlanıyorDünya
Tell Kurdu Höyük kazılarında nadir keşif! 5 insan ayak izi tespit edildiTell Kurdu Höyük kazılarında nadir keşif! 5 insan ayak izi tespit edildiKültür-Sanat
Dünya
İsrail'in Gazze saldırıları sürüyor: 46 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze saldırıları sürüyor: 46 Filistinli yaşamını yitirdi
Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi ölü bulundu
Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi ölü bulundu
Trump'tan yeni açıklama: Hamas'ın cevap vermesi için 3-4 günü var
Trump'tan yeni açıklama: Hamas'ın 3-4 günü var
Katar: Gazze'de ateşkes müzakerelerine Türkiye'de katılacak
Katar: Gazze'de ateşkes müzakerelerine Türkiye'de katılacak
Rusya'dan Trump'ın Gazze planına destek
Rusya'dan Trump'ın Gazze planına destek