Nepal'de 3 bini aşkın firari mahkum yakalandı

Himalayan Times gazetesinin haberine göre, polis yetkilileri, hapishanelere baskın düzenleyen protestocuların idari binaları ateşe vermesi ve geçişleri açık bırakması sonucu ülke genelindeki hapishanelerden firar eden mahkumlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Firar eden 3 bin 723 mahkumun yakalandığını ve yeniden cezaevlerine gönderildiğini bildiren yetkililer, bu kişilerden bazılarının ülkeyi terk etmeye çalışırken yakalandığını, bazılarının ise kendi isteğiyle teslim olduğunu belirtti.

Yetkililer, 10 bin 320 mahkumun hala firari olduğunu aktardı.

Nepal'deki protestolar

Nepal'de 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarına erişim, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için verilen süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle engellenmişti.

Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzlukların yanı sıra sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamentoya doğru yürüyüşe geçmişti.

Şiddetlenen protestolarda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanmıştı. Olaylarda 72 kişi hayatını kaybetmişti.

Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklamış, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav, görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

Bu açıklamalara rağmen yatışmayan gösteriler, siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmesi, Nepal Kongre Partisinin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento, yüksek mahkeme ve Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutunun ateşe verilmesiyle sürmüştü.

Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başlamıştı.

Nepal Başbakanlık Ofisinden 9 Eylül'de yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete yönelik tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği bildirilmişti.

Diğer yandan, hapishanelere baskın düzenleyen protestocuların idari binaları ateşe vermesi ve geçişleri açık bırakması sonucu ülke genelindeki 25'ten fazla hapishaneden binlerce mahkum firar etmişti.

Nepal'in eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, 12 Eylül'de geçici başbakan olarak yemin edip göreve başlamıştı.