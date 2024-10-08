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Nepal'de 5 Rus dağcı tırmanışta hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek yedinci zirvesi olan Nepal'deki Dhaulagiri Dağı'na tırmanan beş Rus dağcısının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber Merkezi
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Nepal'de 5 Rus dağcı tırmanışta hayatını kaybetti
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Nepal'deki Katmandu merkezli bir rehberlik kuruluşundan Pemba Jangbu Sherpa, 8 bin 167 metre yüksekliğindeki Dhaulagiri Dağı’na tırmanan beş Rus dağcısının 6 Ekim’den bu yana kayıp olduğunu bildirdi. Pemba, başlatılan arama kurtarma operasyonları çerçevesinde bir helikopterin, zirveye yakın bir bölgede dağcıların cesetlerini tespit ettiğini aktardı.

Dağcılardan ikisinin zirveye ulaşmayı başardığını, diğerlerinin ise zirveye ulaşamadan geri döndüğünü düşündüklerini belirten Pemba, kaybolan dağcıların tırmanış esnasında düşerek hayatlarını kaybettikleri yönünde tahminlerde bulunulduğunu söyledi. Öte yandan, dağcıların ölüm nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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