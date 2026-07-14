Nepal'de aynı fil 14 yıl arayla aynı aileden dört kişiyi öldürdü

Nepal'de "Dhurbe" adıyla bilinen erkek fil, temmuz ayının başında Chitwan Milli Parkı yakınındaki Jagatpur yerleşim yerine girerek 25 yaşındaki Ashika Bote ile 4 yaşındaki oğlu Bharat Bote'nin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Ailenin büyüğü Shanichara Bote, aynı filin 2012 yılında milli park çevresinde yaşayan anne ve babasını da öldürdüğünü belirtti. Olayın ardından güvenlik endişesiyle Rapti Nehri'nin karşı yakasında bulunan Jagatpur'a taşındıklarını ifade eden Bote, yıllar sonra aynı filin yeniden ailelerini hedef aldığını söyledi.

Bote, "Büyük bir nehri geçmenin bizi koruyacağını düşündük. Ama yıllar sonra aynı fil bizi yeniden buldu, evimize girdi ve gelinim ile torunumu öldürdü. Artık kaçacak hiçbir yerimiz kalmadı" dedi.

2010'dan bu yana 25 kişi hayatını kaybetti

Chitwan Milli Parkı Bilgi Sorumlusu Abinash Thapa Magar, Dhurbe'nin 2010 yılından bu yana en az 25 kişinin ölümüne neden olduğunu ve bölgedeki en yakından takip edilen saldırgan fillerden biri olduğunu açıkladı.

Yetkililer, Dhurbe'nin kurbanları arasında milli parkta kaçak avcılıkla mücadele görevinde bulunan iki askerin de bulunduğunu bildirdi.

Uzmanlar uyardı

Uzmanlara göre olay, insan yerleşimlerinin fillerin doğal yaşam alanlarına doğru genişlemesinin yarattığı sorunun bir örneğini oluşturuyor. Yetişkin erkek filler sürülerinden ayrıldıktan sonra orman kenarlarında ve yerleşim bölgelerine yakın alanlarda yaşamaya başlıyor, bu da insanlarla karşılaşma riskini artırıyor. Resmi verilere göre, yalnızca Chitwan bölgesinde son 11,5 yılda yabani hayvan saldırılarında 127 kişi yaşamını yitirdi.