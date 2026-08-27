Nepal’de dehşete düşüren felaket! Deprem sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı (Video)

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Nepal-Tibet sınırında büyük felaket

Çarşamba sabahı başlayan felaket, Nepal ile Çin’in Tibet bölgesi arasındaki sınır hattında ağır yıkıma yol açtı. Büyük miktarda su, çamur ve kaya kütlesi yerleşim bölgelerine sürüklendi.

Çin tarafında kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde, dev bir çamur ve su dalgasının bir binayı vurduğu ve insanların bölgeden kaçmaya çalıştığı görüldü.

Nepal’de ise sel suları Bhote Koshi ve Trishuli nehirlerinin güzergâhındaki köy ve kasabaları etkisi altına aldı.

823 kişiden haber alınamıyor

Nepal afet yönetim kurumunun son açıklamasına göre, felaketin üzerinden 24 saatten fazla süre geçmesine rağmen 823 kişiyle bağlantı kurulamadı.

Kayıpların en az 579’unu Nepalli ve yabancı turistlerin oluşturduğu bildirildi. Daha önce Nepal makamları 393’ü yabancı olmak üzere 468 turistten haber alınamadığını açıklamıştı.

Kayıplar arasında Hindistan, Ukrayna, Malezya, İngiltere ve Güney Afrika vatandaşlarının da bulunduğu belirtildi. Avustralya ise Nepal’de bulunan 34 vatandaşından haber alınamadığını duyurdu.

Tibet’te de yüzlerce kişi kayıp

Çin makamları, Tibet’te 558 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Bu kişilerin 260’ının yabancı olduğu bildirildi.

Bölgede ulaşım ve iletişim altyapısının da zarar görmesi, arama-kurtarma çalışmalarını güçleştiriyor.

İlk saatlerde deprem sanıldı

NTV'de yer alan habere göre felaketin nedeni konusunda ilk değerlendirmeler daha sonra değişti.

Nepal Dışişleri Bakanı Shishir Khanal, ilk saatlerde bölgede meydana gelen bir depremin heyelanı tetiklediğini, heyelanın nehri tıkamasıyla biriken suyun aşağı kesimlere ilerlediğini açıklamıştı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin (USGS) ilk verileri de Tibet’in kuzeyinde bir deprem meydana geldiğine işaret etmişti.

USGS değerlendirmesini değiştirdi

Ancak yapılan ayrıntılı incelemelerin ardından USGS, ilk değerlendirmesini geri çekti.

Yakındaki sismik istasyonlardan alınan veriler, uzun periyotlu sismik dalgalar ve uydu görüntüleri incelendiğinde bölgede deprem meydana gelmediği sonucuna varıldı.

Felaketin nedeni buzul çökmesi

USGS, başlangıçta deprem olarak kaydedilen sismik hareketin aslında bir buzul çökmesi ve enkaz akışından kaynaklandığını açıkladı.

Buzuldan kopan büyük kütlenin beraberinde kaya ve enkazı sürükleyerek nehir sistemine ulaşmasının, aşağı kesimlerdeki yıkıcı sel ve heyelanları tetiklediği değerlendiriliyor.

Böylece ilk saatlerde deprem kaynaklı olduğu düşünülen felaketin arkasındaki gerçek neden de ortaya çıkmış oldu.

Bölge için uluslararası yardım seferberliği

Felaketin boyutlarının netleşmesinin ardından bölgeye yönelik uluslararası yardım çalışmaları da başlatıldı.

ABD, 500 bin dolarlık acil yardım sözü verirken, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu 1,4 milyon dolarlık kaynak ayırdı.

Avrupa Birliği, arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek olmak amacıyla Copernicus uydu sistemini devreye soktu. Dünya Sağlık Örgütü bölgeye acil tıbbi malzeme gönderirken, Hindistan da ilk etapta 10 ton insani yardım ulaştırdı.

Yetkililer, ulaşım ve iletişim altyapısının zarar gördüğü bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.