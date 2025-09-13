Nepal'de gençler Discord üzerinden yeni başbakanı seçti

Nepal’de sosyal medya yasakları ve hayat pahalılığına karşı başlayan protestolarda mevcut hükümet devrildi. Eylemlere önderlik eden sivil toplum kuruluşları ise yeni başbakanı Discord toplantısında belirledi.

Nepal'de eski başbakan KP Sharma Oli, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube ve Twitter gibi platformları yasaklamaya kalkışınca ülke genelinde protestolar patlak vermiş ve Oli başta olmak üzere hükümet yetkilileri istifa etmişti.

Ordunun sıkı önlemlerine rağmen gençler Hami Nepal adlı sivil grubun kurduğu Discord sunucusunda toplandı. 100 bini aşkın katılımcı, adaylarla çevrimiçi görüşmeler yaptı ve oylama sonucunda yolsuzluk karşıtı kimliğiyle tanınan eski başyargıç Sushila Karki’yi geçici başbakan olarak seçti.

Nepal'in ilk kadın başbakanı

Cumhurbaşkanı Paudel'in huzurunda düzenlenen törende Karki geçici hükümete başkanlık etmek üzere yemin etti.

Böylelikle Nepal'in ilk kadın başbakanı olan 73 yaşındaki Karki'ye, 6 ay içinde ülkeyi seçimlere götürme yetkisi verildi.

Karki'nin göreve başlamasının ardından sınırlı bir kabinenin açıklanması ve ilk kabine toplantısında meclisin feshedilmesinin önerilmesi bekleniyor.

Ülkede 2016'da Yüksek Mahkeme Başkanlığı'na gelerek bu görevi üstlenen ilk kadın olan Karki, "yolsuzluğa karşı sıfır tolerans" yaklaşımıyla tanınıyor.

Protestolarda en az 51 kişi öldü

Nepal Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, hükümeti devirmek için devam eden Z Kuşağı protestoları sırasında en az 51 kişi hayatını kaybetti, bin 368 kişi de yaralandı.