Nepal’de ikinci felaket alarmı: Doğal baraj taşmaya başladı

Nepal ile Çin arasındaki Himalaya bölgesi, önce buzul çökmesiyle başlayan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sel felaketinin ardından bu kez doğal set gölü tehdidiyle karşı karşıya.

Buzul ve kaya kütlelerinin nehir yatağında oluşturduğu doğal bariyerin arkasında biriken suyun seviyesi hızla yükselirken, gölün taşmaya başladığı bildirildi. Bölgedeki gelişmeler, ilk felaketin ardından ikinci bir sel dalgası yaşanabileceği endişesini artırdı.

Kurtarma çalışmaları durduruldu

Tehlikenin büyümesi üzerine Çinli arama-kurtarma ekipleri ve araçları daha güvenli bölgelere çekildi. Nepal tarafında da kurtarma faaliyetlerine kısa süreli ara verildi.

Yetkililer yalnızca olası bir göl taşkınına değil, bölgedeki dik ve istikrarsız yamaçlarda meydana gelebilecek heyelan ve çığlara karşı da uyarıda bulunuyor.

Göldeki su miktarı hızla artıyor

Bölgede yapılan son değerlendirmelerde doğal set gölündeki su miktarının 2,5 milyon metreküpün üzerine çıktığı bildirildi. Çinli mühendisler, suyun kontrol altına alınabilmesi için doğal setin daha alçak bölümünde bir tahliye kanalı oluşturulması üzerinde çalışıyor.

Ancak engebeli arazi, ulaşım güçlükleri ve devam eden yağışlar müdahaleyi zorlaştırıyor. Yetkililer, önümüzdeki günlerde göle milyonlarca metreküp daha su ulaşmasının beklendiğini ve bu nedenle riskin artabileceğini belirtiyor.

Yağışlar riski artırıyor

Bölgede etkisini sürdüren yağışların toprağı ve kaya kütlelerini gevşetmesi, yeni heyelan ve kaya düşmelerine ilişkin endişeleri de artırıyor. Uzmanlar, doğal setin aniden kırılması halinde biriken suyun kısa sürede aşağı kesimlere ulaşabileceğine dikkat çekiyor.

Çinli yetkililer, göldeki su seviyesinin kontrol altına alınması için hava görüntüleri ve üç boyutlu modelleme çalışmalarından da yararlanıyor.

Yaklaşık 1.000 kişi kayıp

Bölgede yaşanan ilk felaketin bilançosu ise ağırlaşmaya devam ediyor. Nepal ve Tibet'teki sel ve heyelanların ardından yaklaşık 1.000 kişinin hâlâ kayıp olduğu bildiriliyor. Kayıplar arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişinin de bulunduğu belirtiliyor. Nepal'deki can kaybı 469'a yükselirken, iki ülkedeki kayıp sayısının daha da yüksek olduğu aktarılıyor.

Bölgedeki ekipler, doğal set gölündeki su seviyesini yakından izlerken, yeni bir taşkın ihtimaline karşı yerleşimlerin daha yüksek ve güvenli noktalara yönlendirilmesi için çalışmalar sürüyor.