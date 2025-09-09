Nepal'de protestocular Ekonomi Bakanı'nı tekme tokat dövdü (Video)

Nepal’de geçtiğimiz hafta verilen 26 sosyal medya platformunun engellenmesi kararının ardından başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüştü.

İstifa eden başbakan helikopterle ülkeden kaçtı

Hükümete büyük tepkinin gösterildiği protesto gösterileri devam ederken, Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli istifa etti. Khadga Prasad Sharma Oli yaptığı açıklamada, mevcut krize anayasal bir çözüm yolu açmak amacıyla istifa ettiğini belirtti.

Sharma Oli'nin istifa ettikten sonra helikopterle ülkeden kaçtığı iddia edildi.

Bugün erken saatlerde toplanan öfkeli kalabalık Oli ve eski Başbakan Sher Bahadur Deuba’ya ait konutları ateşe verirken, birçok üst düzey siyasetçinin konutlarını da tahrip etti. Göstericiler, siyasi parti merkezlerini de hedef aldı, Federal Parlamento binası da ateşe verildi.

Protestocular, Ekonomi Bakanı'nı dövdü

Tansiyonun iyice yükseldiği Nepal'de protestocular, Nepal Ekonomi Bakanı Bishnu Padel’i tekme tokat dövdü. O anların görüntüleri çıktı.

Padel’i sokakta kovaladıktan sonra yakalayan protestocular, Padel’in kıyafetlerini çıkardıktan sonra onu yerde sürükledi. Daha sonra götürdükleri nehrin içine atıp kovaladı.

İçişleri Bakanı da istifa etmişti

Nepal İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, "Böylesine büyük bir insanlık trajedisinden sonra ahlaki sorumluluk gereği istifa etmeliyim" ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığına kayıt yaptırma süresine uymadıkları gerekçesiyle Facebook, Instagram, YouTube, X, WhatsApp uygulamalarının da aralarında bulunduğu 26 büyük sosyal medya platformu geçtiğimiz hafta ülkede erişime kapatılmıştı. Başkent Katmandu ve pek çok şehirde yasak haberinin yayılmasıyla başlayan "Gen Z Protestoları" şiddet olaylarına sahne olmuştu. Gösterilerde, 19 kişinin hayatını kaybettiği, 100’den fazla kişinin de yaralandığı bldirilmişti. Nepal İletişim Bakanı Prithvi Subba, gelişmeler üzerine hükümetin yasak kararını geri çektiğini ve sosyal medya platformlarının yeniden erişime açıldığını duyurmuştu.