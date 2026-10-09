Nepal’de sellerin ardından insani kriz büyüyor: 32 binden fazla çocuk etkilendi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

UNICEF, Nepal’de meydana gelen sellerin 32 binden fazla çocuk üzerinde etkili olduğunu açıkladı. Felaketin ardından çocukların korunması ve temel hizmetlere erişimin sürdürülmesi, insani yardım çalışmalarının öncelikli başlıkları arasında yer aldı. Sel sularının yol açtığı olumsuzluklar, afetten etkilenen bölgelerde yaşayan çocukların günlük yaşamlarını da zorlaştırıyor. Barınma, sağlık ve güvenli içme suyuna erişim gibi temel ihtiyaçların karşılanması önem taşıyor.

Çocukların güvenliği öncelikli gündem

Afet dönemlerinde çocuklar; barınma koşullarının bozulması, sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan aksaklıklar ve ailelerinden ayrı düşme riski gibi tehlikelerle karşı karşıya kalabiliyor. UNICEF’in açıklaması, Nepal’de selden etkilenen çocukların korunması ve ihtiyaçlarının belirlenmesi için yürütülen çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koydu.

Eğitim ve temel hizmetler için destek ihtiyacı

Sel felaketlerinin çocuklar üzerindeki etkileri yalnızca doğrudan güvenlik riskleriyle sınırlı kalmıyor. Afetten etkilenen bölgelerde eğitim faaliyetlerinin aksaması ve temel hizmetlere ulaşımın zorlaşması da çocukların yaşamını olumsuz etkileyebiliyor.

Yardım çalışmalarında çocukların güvenli ortamlara erişiminin sağlanması, sağlık ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanması ve eğitim süreçlerinin mümkün olduğunca devam ettirilmesi önem taşıyor.