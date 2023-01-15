Nepal’de uçak kazası: Can kaybı 68’e ulaştı

Nepal'de 68 yolcu, 4 mürettebat taşıyan yolcu uçağı düştü. Ülkenin Pokhara bölgesinde düşen uçakta hayatını kaybadenlerin sayısı 68'e yükseldi.

Kathmandu Post'un haberine göre, başkent Katmandu'dan Pokhara'ya gitmek üzere havalanan Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağı, Seti Nehri Vadisi yakınında düştü. Şirket Sözcüsü Sudarshan Bartaula, uçağın 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebat taşıdığını belirtti.

Devlet televizyonunun yayımladığı görüntülerde, Himalaya Dağları'nın eteğindeki sarp bölgede düşen uçaktan alev ve dumanın çıkması yer aldı.

Evinin terasından kaza anına şahit olduğunu söyleyen Gaurav Gurung, uçağın iniş esnasında havada şiddetli şekilde döndüğünü ve burnu üzerine yere çarptığını belirtti. Gurung, uçağın düşmesinin ardından alev aldığını ve olay yerinin hızla dumanlara teslim olduğunu aktardı.

Kazada 68 kişinin öldüğü bildirildi

Kaski bölgesi idari yetkililerinden Tek Bahadur K.C, Pokhara Uluslararası Havalimanı'na 1,6 kilometre mesafede, Seti Nehri Vadisi yakınında düşen uçakta 68 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti. Bahadur, cesetlerin enkazdan çıkarılması için olay yerinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Nepal Sivil Havacılık Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, uçaktaki yabancı uyrukluların arasında 5 Hindistan, 4 Rusya ve 2 Güney Korelinin yanı sıra İrlanda, Avustralya, Arjantin ve Fransa vatandaşlarının yer aldığı bildirildi.

Çevrim içi hava trafiği takip sitesi "Flightradar24.com" verilerine göre, kaza yapan 15 yıllık “ATR 72” tipi uçak “güvenilmez verilere sahip bir sinyal aktarıcı” ile donatılmıştı.

Yarın için "ulusal yas" ilan edildi

Başbakan Pushpa Kamal Dahal, güvenlik güçlerinden ve halktan bölgedeki kurtarma çalışmalarına destek olmalarını istedi.

Hükümet, kazanın soruşturulması için Turizm Bakanı Nagendra Ghimire başkanlığında 5 kişilik bir komitenin kurulmasına karar verdi. Kaza nedeniyle yarın için ülke genelinde "ulusal yas" ilan edildiği bildirildi.