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Nepal'de yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düştü

Nepal'in Katmandu kentinden Pokhara'ya gitmekte olan Saurya Havayolları uçağı Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış sırasında düştü.

Haber Merkezi
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Nepal'de yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düştü
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Saairya Havayolları'na ait bir uçak Katmandu Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na düştü. Kazanın çarşamba sabahı saat 11.00 sıralarında Pokhara pistinden kalkış sırasında meydana geldiği söyleniyor. Korkunç kazada en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Uçakta 19 kişi bulunuyordu

Havaalanı kaynaklarına göre uçakta mürettebat ve personelin de aralarında bulunduğu 19 kişi bulunuyordu. İtfaiye ve güvenlik personeli uçağın düştüğü yerdeki yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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