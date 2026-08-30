Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 734’e yükseldi

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Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Rasuwa bölgesinde çarşamba günü Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri boyunca başlayarak alt kesimlere yayılan selde can kayıplarının arttığı belirtildi.

Arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ederken selde hayatını kaybedenlerin sayısının 734'e ulaştığı ve 2 bin 498 kişinin kayıp olduğu ifade edildi.