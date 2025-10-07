  1. Ekonomim
  Nepal'i vuran şiddetli yağışların yol açtığı felaketlerde can kaybı 60'a yükseldi
Nepal’de geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda can kaybı 60’a ulaştı.

Himalayan Times gazetesinin haberine göre, Nepal'de geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, ülkenin çeşitli bölgelerinde afetlere yol açtı.

Polis, yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 26'sı kadın, 15'i çocuk toplam 60 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Afetlerden en çok etkilenen Ilam bölgesinde ise 10'u çocuk, 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yağışların altyapıya da büyük zarar verdiği; yollar, köprüler, elektrik ve telekomünikasyon ağlarının hasar gördüğü duyuruldu.

Yetkililer, sel ve toprak kayması nedeniyle tıkanan bazı yolların yeniden kullanıma açıldığını ve afet bölgelerinde çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Nepal hükümeti, 4-6 Ekim tarihlerinde ülkenin doğu ve orta kesimlerinde şiddetli yağış beklendiği uyarısında bulunmuş, bu tarihleri ulusal tatil ilan etmişti.

Güney Asya'da özellikle haziran ile eylül arasında etkili olan muson yağışları, Nepal'de her yıl sellere, ciddi altyapı hasarına ve can kayıplarına yol açıyor.

