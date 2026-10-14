Netanyahu 7 ekim öncesi gizli ziyareti kabul etti

İsrail'in Kanal 14 televizyonuna konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gündemi sarsan iddialara ilişkin sessizliğini bozdu. Dönemin Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in 7 Ekim 2023 tarihindeki olayların hemen öncesinde İsrail'e uçtuğunu doğrulayan Netanyahu, bu gizli seyahatin gerçekleştiğini resmen onayladı.

"Görüşüp görüşmediğimi bilmiyorum" savunması

Ziyareti doğrulamasına karşın kendisinin Kamil ile yüz yüze gelmediğini savunan Netanyahu, görüşmeyi kimin gerçekleştirdiğinden haberdar olmadığını öne sürdü. Mısır İstihbarat Başkanı'nın İsrail topraklarında yalnızca 59 dakika kaldığını belirten Netanyahu, ülkedeki farklı kurumların liderleriyle bir araya gelmiş olabileceğini iddia etti.

Basında yer alan uyarı iddiaları

Geçmişte The Atlantic dergisinde yayımlanan bir raporda, Abbas Kamil'in 26 Eylül 2023 tarihinde gizlice Ben Gurion Havalimanı'na indiği ve Tel Aviv yönetimine, "Rotanızı değiştirmezseniz Gazze yüzünüze patlayacak" uyarısında bulunduğu iddia edilmişti. Söz konusu haberlerde ayrıca 5 Ekim 2023'te de Mısır üzerinden yeni bir ikazın iletildiği ve BAE lideri Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın da Netanyahu'yu uyardığı öne sürülmüştü. Netanyahu ise daha önceki açıklamalarında 7 Ekim'den önce uyarı almadığını savunmuştu.