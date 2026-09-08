Netanyahu 7 Ekim saldırılarını biliyordu, engellemedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, 7 Ekim 2023 saldırısından yaklaşık bir buçuk hafta önce Hamas’ın İsrail’e yönelik büyük bir operasyon hazırladığı konusunda açık biçimde uyarıldığı iddia edildi.

İsrail gazetesi Haaretz'de yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid, saldırıdan yaklaşık 10 gün önce Netanyahu ile yaptığı 45 dakikalık telefon görüşmesinde Hamas’ın Gazze lideri Yahya Sinwar’ın büyük bir operasyon hazırlığında olduğu bilgisini paylaştı.

BAE liderinin, söz konusu operasyonun bölgesel istikrarı ciddi biçimde bozabileceği uyarısında bulunduğu belirtildi.

Netanyahu tehdidi Batı Şeria’da gördü

Netanyahu’nun ise Hamas’ın esas olarak Batı Şeria’da harekete geçmeyi planladığını düşündüğü ve İsrail’in her türlü senaryoya hazır olduğunu söylediği öne sürüldü. Şeyh Muhammed bin Zayid’in aynı endişeyi dönemin CIA Direktörü William Burns’e de ilettiği belirtildi. Ancak en dikkat çekici iddia, BAE liderinden gelen bu uyarının İsrail güvenlik bürokrasisinin en üst düzey isimleriyle paylaşılmadığı yönünde oldu. Shin Bet Başkanı Ronen Bar, Mossad Başkanı David Barnea ve dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin Netanyahu’ya yapılan bu uyarıdan haberdar edilmediği ifade edildi. Bar ve Halevi’nin, kendilerine böyle bir bilginin ulaşmadığını doğruladığı aktarıldı.

Sinwar “deprem” mesajı vermişti

BAE’nin uyarısının arkasında ise Yahya Sinwar’ın Eylül 2023’te Fatah bağlantılı bir aracı üzerinden gönderdiği mesajların bulunduğu belirtildi.

Sinwar’ın, İsrail ile yürütülen süreçte ilerleme sağlanmaması halinde “büyük bir sürpriz”, “korkunç bir operasyon” ve Arapçada “deprem” anlamına gelen “zilzal” hazırlığında olduğunu söylediği öne sürüldü. Bu mesajın 15 Eylül’de Shin Bet’e ulaştığı ve Ronen Bar’ın bunun üzerine Netanyahu’yu bilgilendirdiği kaydedildi.

İki gün sonra, 17 Eylül’de Netanyahu’nun başkanlığında Savunma Bakanı Yoav Gallant ile askeri istihbarat temsilcilerinin de katıldığı bir güvenlik toplantısı düzenlendi.

Güvenlik toplantısından karar çıkmadı

Ronen Bar’ın toplantıda Sinwar’ın tehdidinin ciddiye alınması gerektiğini savunduğu, Gazze ve Batı Şeria’daki savunmanın güçlendirilmesini veya tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla ani bir operasyon seçeneğinin değerlendirilmesini istediği belirtildi. Ancak toplantının sonunda herhangi bir karar alınmadığı ifade edildi.

Netanyahu’nun aynı dönemde Mısır tarafından da benzer şekilde uyarıldığı öne sürüldü. Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamel’in, Hamas’ın “alışılmadık ve korkunç bir operasyon” hazırlığında olduğu bilgisini Netanyahu’ya ilettiği aktarıldı. Netanyahu’nun ise Gazze’deki durumun kontrol altında olduğunu, asıl güvenlik sorununun Batı Şeria’da bulunduğunu söylediği iddia edildi.

Hamas’la gizli görüşmeler sürüyordu

İsrail ile Hamas arasında 2023 yılı boyunca, Netanyahu’nun bilgisi ve onayıyla dolaylı görüşmeler yürütüldüğü de haberde yer aldı. Geçici ateşkes ve Gazze’de daha uzun vadeli bir düzenleme amacıyla yapılan görüşmelerde ablukanın hafifletilmesi, ticaret bölgelerinin kurulması, Gazze’ye doğal gaz sağlanması ve Hamas’ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması gibi başlıkların ele alındığı belirtildi.

Ağustos 2023 sonunda Netanyahu’nun, Hamas’ın elindeki dört İsraillinin serbest bırakılması karşılığında 20’si müebbet hapis cezası alan toplam 30 Filistinli mahkûmun serbest bırakılmasına onay verdiği öne sürüldü. Ancak gerekli bakanlar komitesinin toplantısının defalarca ertelenmesi nedeniyle sürecin ilerlemediği kaydedildi.

Sinwar görüşmeleri aniden kesti

Eylül ayının başında Yahya Sinwar’ın müzakere ekibiyle temasını aniden kestiği belirtildi. Aynı dönemde Hamas yöneticilerinin İran’dan planlanan saldırının finansmanı için daha fazla destek talep etmeye başladığı iddia edildi. 7 Ekim saldırısının gerçekleştiği akşam ise Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin, Mossad Direktörü David Barnea ile temasa geçtiği ve Hamas’ın sivil rehineleri serbest bırakmaya hazır olduğunu bildirdiği öne sürüldü.

Katar’ın arabuluculuk teklifine rağmen İsrail yönetiminin ilk aşamada Hamas’la görüşmeye yanaşmadığı belirtildi.

Hamas bağlantılı başka bir kanal üzerinden de Sinwar’ın çocuklar, yaşlılar ve kendi tanımına göre diğer sivilleri karşılık beklemeden serbest bırakmaya hazır olduğu yönünde mesaj iletildiği aktarıldı.

İsrailli güvenlik yetkilileri, saldırının ilk günlerinde siyasi ve askeri yönetimin önceliğinin saldırının etkilerini kontrol altına almak olduğunu, bu nedenle rehine tekliflerinin ciddi biçimde ele alınmadığını söyledi. Netanyahu sekiz gün sonra Katar arabuluculuğunu kabul etti Katar’ın teklifinin ardından dönemin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Netanyahu ile görüştüğü belirtildi.

Netanyahu’nun 14 Ekim’de Katar’a arabuluculuğu kabul ettiğini bildirdiği, Mossad Başkanı David Barnea’nın ise Katar’ın ilk teklifinden sekiz gün sonra Doha’ya gittiği ifade edildi. Bu süreçte Hamas’ın rehine anlaşmasına ilişkin taleplerini artırdığı kaydedildi.

Netanyahu’nun ofisi iddiaları reddetti

Netanyahu’nun ofisi ise BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid’den 7 Ekim öncesinde herhangi bir uyarı aldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun söz konusu dönemde BAE lideriyle böyle bir görüşme gerçekleştirmediğini ve kendisine Hamas’ın saldırı hazırlığına ilişkin herhangi bir uyarı yapılmadığını savundu.

Haber, Netanyahu’nun 7 Ekim öncesinde Hamas kaynaklı büyük saldırı ihtimaline ilişkin birden fazla istihbarat uyarısı aldığı ancak bu tehditleri yeterince ciddiye almadığı yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.