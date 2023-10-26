Netanyahu: 7 Ekim'le ilgili ben bile hesap vermek zorundayım

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği saldırılar ve güvenlik açığından dolayı kendisinin bile hesap vermek zorunda olduğunu söyledi.

Netanyahu, "7 Ekim tarihimize kara bir gün olarak yazılmıştır. Fakat hesap verme meselesi ancak savaş bittikten sonra başlayabilir" dedi.

Savaşın 19'uncu gününde basın açıklaması düzenleyen başbakan, İsrail Savunma Kuvvetleri'ndeki güvenlik açıklarının en ince ayrıntısına kadar soruşturulacağını ve kendi dahil herkesin hesap vereceğini ifade etti.