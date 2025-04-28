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Netanyahu 8 Mayıs'ta Azerbaycan'a gidecek

İsrail televizyonu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 8 Mayıs'ta Azerbaycan'a gideceğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Netanyahu 8 Mayıs'ta Azerbaycan'a gidecek
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İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Netanyahu'nun Azerbaycan ziyaretinin tarihinin belirlendiği belirtildi.

Netanyahu'nun 8 Mayıs'ta Azerbaycan'da gideceği ifade edilirken, ziyaretin kaç gün süreceği ve İsrail Başbakanı'nın temaslarına ilişkin henüz detay paylaşılmadı.

İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, Netanyahu'nun Bakü ile Tel Aviv arasındaki ikili ilişkileri görüşmek ve derinleştirmek için Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini yazmıştı.

Ziyarette Netanyahu'nun ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşeceğini aktarmıştı.

Azerbaycan makamlarından Netanyahu'nun Bakü'yü ziyaret edeceğine yönelik haberler hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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