  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Netanyahu, ABD'li heyetten "Trump'ın Gazze planı" hakkında brifing aldı
Takip Et

Netanyahu, ABD'li heyetten "Trump'ın Gazze planı" hakkında brifing aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planının uygulanmasına ilişkin ABD'li heyetten brifing aldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Netanyahu, ABD'li heyetten "Trump'ın Gazze planı" hakkında brifing aldı
Takip Et

Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan’ın Kudüs’ün batısındaki ofisinde, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ekonomik normalleşme konularından sorumlu Büyükelçi Aryeh Lightstone ve Beyaz Saray kıdemli danışmanı Josh Greenbaum ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, heyetin, Trump’ın 20 maddelik ateşkes planının uygulanmasına ilişkin güncel bir bilgilendirme yaptığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Anlaşma, müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ateşkesin başlamasından bu yana İsrail'in saldırılarında 226 kişi hayatını kaybetti.

Trump: Nijerya'ya karşı askeri birçok planımız varTrump: Nijerya'ya karşı askeri birçok planımız varDünya

 

Dünya
Afganistan’da 6,3 büyüklüğünde deprem: Can kaybı 5’e yükseldi
Afganistan’da 6,3 büyüklüğünde deprem: Can kaybı 5’e yükseldi
Meksika'da uyuşturucu kartellerine karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Meksika'da uyuşturucu kartellerine karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Trump: Nijerya'ya karşı askeri birçok planımız var
Trump: Nijerya'ya karşı askeri birçok planımız var
ABD Başkanı Trump’tan Maduro’ya sert mesaj: Sayılı günleri kaldı
ABD Başkanı Trump’tan Maduro’ya sert mesaj: Sayılı günleri kaldı
Kahvenin içinden mantar özü çıktı, satışı yasaklandı
Kahvenin içinden mantar özü çıktı, satışı yasaklandı
ABD Başkanı Trump: Hamas uslu durmazsa ortadan kaldırılacak
ABD Başkanı Trump: Hamas uslu durmazsa ortadan kaldırılacak