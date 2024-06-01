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Netanyahu, ABD'nin davetini kabul etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'ne hitap etme davetini kabul etti. Netanyahu, Kongre'de dört kez konuşma yapan ilk yabancı lider olacak.

Haber Merkezi
AA
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Netanyahu, ABD'nin davetini kabul etti
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İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'ne hitap etme davetini kabul etti.

Netanyahu, ABD Kongresi'nde dört kez konuşma yapan ilk yabancı lider olacak.

Senato'da Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'ın bu oturuma sıcak bakmadığı biliniyor.

Schumer, Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini ve savaş kabinesiyle birlikte istifa etmesi gerektiğini dile getirmişti.

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