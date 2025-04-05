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Netanyahu ABD’ye gidiyor! Gümrük vergilerini Trump ile görüşecek

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, 3 İsrailli yetkili ve bir Beyaz Saray yetkilisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Pazartesi günü ABD'yi ziyaret edeceği yönündeki iddiaları doğruladı.

Haber Merkezi
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Netanyahu ABD’ye gidiyor! Gümrük vergilerini Trump ile görüşecek
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Macaristan ziyaretinin ardından bir başka yurt dışı ziyaretine daha hazırlanıyor. İngiltere merkezli Reuters'ın haberine göre, 3 İsrailli yetkili ve 1 Beyaz Saray yetkilisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Pazartesi günü ABD'yi ziyaret edeceği yönündeki iddiaları doğruladı.

Trump ile gümrük vergilerini görüşecek

İsrailli yetkililer ve bir Beyaz Saray yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre, Başbakan Netanyahu'nun ABD ziyaretinde Başkan Donald Trump ile yeni açıklanan gümrük vergilerini görüşmesi bekleniyor.

Netanyahu'nun Trump sonrası Washington'a 2'inci ziyareti

Pazartesi gerçekleştirilmesi beklenen görüşme, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırıların başlamasından bu yana Washington'a 4'üncü, Trump'ın Ocak ayında göreve gelmesinden bu yana ise 2'inci ziyareti olacak.

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