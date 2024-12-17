İsrail'den açıklama geldi: Netanyahu 'ateşkes' için Kahire'ye mi gidiyor?

İsrail ile Hamas arasında esir takası için dolaylı müzakereler sürürken, uluslararası basında Netanyahu'nun Kahire'ye gittiği iddia edildi. Netanyahu'nun Kahire'ye esir takasını görüşmek için gittiği öne sürüldü.

Başbakanlıktan yalanlama

Bu haberlerin ardından İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Kahire'ye gittiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti. Dostri, Netanyahu'nun nerede olduğuna ilişkin ise bilgi paylaşmadı.

Netanyahu'nun bugünkü duruşması iptal edilmişti

Netanyahu, yolsuzluk davasında ifade vermeye devam edeceği bugünkü duruşmanın ertelenmesini talep etmişti. Tel Aviv Bölge Mahkemesi, Netanyahu'nun talebini kabul ederek, "olağanüstü koşullar" nedeniyle bugün görülecek duruşmayı iptal etmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da dün yaptığı açıklamada, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası mutabakatına "yakın bir noktada" olunduğunu belirtmişti.