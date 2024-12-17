  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail'den açıklama geldi: Netanyahu 'ateşkes' için Kahire'ye mi gidiyor?
Takip Et

İsrail'den açıklama geldi: Netanyahu 'ateşkes' için Kahire'ye mi gidiyor?

Uluslararası basında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun esir takası müzakareleri için Kahire'ye gideceği iddia edildi. İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, bu haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'den açıklama geldi: Netanyahu 'ateşkes' için Kahire'ye mi gidiyor?
Takip Et

İsrail ile Hamas arasında esir takası için dolaylı müzakereler sürürken, uluslararası basında Netanyahu'nun Kahire'ye gittiği iddia edildi. Netanyahu'nun Kahire'ye esir takasını görüşmek için gittiği öne sürüldü.

Başbakanlıktan yalanlama

Bu haberlerin ardından İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Kahire'ye gittiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti. Dostri, Netanyahu'nun nerede olduğuna ilişkin ise bilgi paylaşmadı.

Netanyahu'nun bugünkü duruşması iptal edilmişti 

Netanyahu, yolsuzluk davasında ifade vermeye devam edeceği bugünkü duruşmanın ertelenmesini talep etmişti. Tel Aviv Bölge Mahkemesi, Netanyahu'nun talebini kabul ederek, "olağanüstü koşullar" nedeniyle bugün görülecek duruşmayı iptal etmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da dün yaptığı açıklamada, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası mutabakatına "yakın bir noktada" olunduğunu belirtmişti.

 

ABD'de sanayi üretimi gerilediABD'de sanayi üretimi gerilediKüresel Ekonomi

 

ABD'li The Wall Street Journal: Türkiye, Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyon hazırlığındaABD'li The Wall Street Journal: Türkiye, Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyon hazırlığındaGündem

 

Dünya
İran'da doğal gaz krizi! "Halkımız üşümesin diye sanayiyi tatil ettik"
İran'da doğal gaz krizi! "Halkımız üşümesin diye sanayiyi tatil ettik"
Trump'ın, Erdoğan ve Türkiye açıklamaları ne anlama geliyor? Stratejist Hakan Akbaş yorumladı
Trump'ın, Erdoğan ve Türkiye açıklamaları ne anlama geliyor?
Iraklı uzmanlar: Suriye'de Esad rejiminin çökmesi, Irak'ta İran'ın nüfuzunu etkileyecek
Iraklı uzmanlar: Suriye'de Esad rejiminin çökmesi, Irak'ta İran'ın nüfuzunu etkileyecek
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, seçimde yeniden adaylık için başvuru yaptı
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, seçimde yeniden adaylık için başvuru yaptı
Sahte olmayan yapay altın! Aerogold gerçeğinden ayırt edilemiyor
Sahte olmayan yapay altın! Aerogold gerçeğinden ayırt edilemiyor
Avrupa Birliği Şam'daki temsilciliğini yeniden açacak
Avrupa Birliği Şam'daki temsilciliğini yeniden açacak