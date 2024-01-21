Netanyahu, Biden'ın "ordusuz Filistin devleti" açıklamasına karşı çıktı

ABD Başkanı Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun iki devletli çözümü kabul edebileceği açıklamasının ardından, Netanyahu'dan Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğu açıklaması geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, telefonda konuştuğu Netanyahu’nun iki devletli çözümü kabul edebileceğini söylemiş, "İki devletli çözümün farklı modelleri var. Birleşmiş Milletler üyesi olan, ama bir ordusu bulunmayan birçok ülke var” demişti.

BBC Türkçe'nin haberine göre; bu açıklama sonrası İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu, Hamas yok edildikten sonra İsrail’in Gazze’de güvenliği sağlaması gerektiği yönündeki politikasını, Başkan Biden ile yaptığı konuşmada bir kez daha vurguladı. Bu güvenlik gerek, Filistin’in egemenliği talebi ile çelişiyor” denildi.

Netanyahu sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda "Ürdün'ün batısındaki tüm bölge üzerinde İsrail'in tam güvenlik kontrolünden taviz vermeyeceğim ve bu, Filistin devletine aykırıdır." demişti.

Netanyahu’nun bu son çıkışı, Beyaz Saray ile arasındaki görüş ayrılığının derinleştiği şeklinde yorumlanıyor. Netanyahu, Şeria Nehri’nin (Ürdün Nehri) batısındaki tüm toprakların İsrail’in güvenlik kontrolünde olması gerektiğini savunuyor.