  Netanyahu: Bugün dostum Trump ile İran konusunu görüşeceğim
Netanyahu: Bugün dostum Trump ile İran konusunu görüşeceğim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran konusunda her türlü senaryoya hazırlık yaptıklarını belirterek, bugün ABD Başkanı Donald Trump'la görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Netanyahu: Bugün dostum Trump ile İran konusunu görüşeceğim
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, "İran konusunda gözlerimiz açık. Bugün birkaç günde bir yaptığım gibi dostum Trump ile görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

Trump'la konuşmasında Çin ziyaretine ilişkin izlenimleri dahil pek çok konuya değineceklerini söyleyen Netanyahu, İran'a düzenleyecekleri muhtemel saldırılara atfen, "Birçok olasılık var. Her senaryoya hazırlıklıyız." dedi.

Netanyahu konuşmasında, Hizbullah'ın fiberoptik insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılara da değinerek "Bugün, fiberoptik İHA'ları etkisiz hale getirme zorluğuyla karşı karşıyayız. Bu özel bir tehdit türü." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı, Hizbullah'ın fiberoptik İHA saldırılarına karşı çözüm bulmak için özel bir ekip kurdurduğunun da altını çizdi.

ABD ve İsrail'in "gelecek hafta gibi erken bir tarihte" İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı.

