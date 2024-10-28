  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Netanyahu: Daha fazla Arap ülkesiyle barış sağlamayı hedefliyorum
Takip Et

Netanyahu: Daha fazla Arap ülkesiyle barış sağlamayı hedefliyorum

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ne ve Lübnan’a yönelik saldırıların sona ermesinin ardından daha fazla Arap ülkesiyle barış anlaşması imzalamak istediğini dile getirerek, “Daha fazla Arap ülkesiyle barış sağlamayı hedefliyorum” dedi.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Netanyahu: Daha fazla Arap ülkesiyle barış sağlamayı hedefliyorum
Takip Et

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, parlamentoda yaptığı konuşmada daha fazla Arap ülkesiyle barış anlaşması imzalamak istediğini söyledi.

Netanyahu, “Hamas’ın Gazze’yi kontrol etmediği ve Hizbullah’ın kuzey sınırımızda var olmadığı günün ertesinde, bu iki cepheyi istikrara kavuşturacak planlar üzerinde çalışıyoruz. Ancak ertesi gün çok önemli başka bir şey daha var. Birkaç yıl önce tarihi İbrahim Anlaşmaları’nın imzalanmasına öncülük ettiğim süreci devam ettirmeyi ve daha fazla Arap ülkesiyle barış sağlamayı hedefliyorum. Bu ülkeler ve diğer ülkeler, bize saldıranlara, İran’ın şer eksenine indirdiğimiz darbeleri açıkça görüyorlar. Onlar da bizim gibi istikrarlı, güvenli ve müreffeh bir Orta Doğu arzuluyorlar” dedi.

İsrail, 2020’de ABD’nin arabuluculuğunda imzalanan İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri (ABE), Bahreyn, Fas ve Sudan ile ilişkilerini normalleştirmişti. İsrail, ABD’nin de desteğiyle başta Suudi Arabistan olmak üzere başka ülkelerle de söz konusu anlaşmayı imzalamaya çalışırken, Suudi Arabistan bir Filistin devleti kurulmadan İsrail’i tanımayacağını açıkladı.

AB'den Yunanistan'ın karbon depolama projesine 150 milyon avroluk destekAB'den Yunanistan'ın karbon depolama projesine 150 milyon avroluk destekDünya

 

Türklerin gözdesi listeye bile giremedi! İlk sıra görenleri şaşırttı: İşte en çok satan otomobillerTürklerin gözdesi listeye bile giremedi! İlk sıra görenleri şaşırttı: İşte en çok satan otomobillerOtomotiv

 

Dünya
AB'den Yunanistan'ın karbon depolama projesine 150 milyon avroluk destek
AB'den Yunanistan'ın karbon depolama projesine 150 milyon avroluk destek
Volkswagen, Almanya'da en az 3 fabrikasını kapatacak
Volkswagen, Almanya'da en az 3 fabrikasını kapatacak
AB ülkelerinde elektrik fiyatları yükseldi
AB ülkelerinde elektrik fiyatları yükseldi
Güney Kore’den küresel yapay zeka projelerine destek için yeni araştırma laboratuvarı
Güney Kore’den küresel yapay zeka projelerine destek için yeni araştırma laboratuvarı
Nijerya'da üniversite çalışanları süresiz greve başladı
Nijerya'da üniversite çalışanları süresiz greve başladı
Irak ile Çin arasında petrol ve gaz sahasının geliştirilmesi için anlaşma imzalandı
Irak ile Çin arasında petrol ve gaz sahasının geliştirilmesi için anlaşma imzalandı