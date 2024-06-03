Netanyahu: Esir takası için savaşa ara verebiliriz ama savaşı durduramayız

Netanyahu, Meclis'in Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden tarafından kamuoyuna açıklanan Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifine karşı çıktı.

Ateşkes ilan etmeye hazır olmadığını belirtti

Biden'ın Gazze'ye saldırıları sona erdirme yönündeki teklife ilk tepkisini veren Netanyahu, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürdü.

Ateşkes ilan etmeye hazır olmadığını kaydeden ve Biden'ın açıklamalarını eleştiren Netanyahu, "Biden (teklifinde) önemli bir ayrıntıdan bahsetmedi; ikinci aşamada İsrail savaşı bitirmeyi kabul etmedi, sadece savaşın sonunu 'tartışmak' istedi. Tartışmak ne anlama geliyor? Biz sadece kendi şartlarımız doğrultusunda tartışırız." dedi.

42 gün ara verebiliriz

Biden'ın açıklamalarına rağmen ilk aşamada serbest bırakılacak esirlerin sayısı üzerinde henüz anlaşmaya varılmadığını aktaran Netanyahu, anlaşmada pek çok detayın olduğunu ve tamamı başarılmadan saldırıların sonlandırılmayacağını söyledi.

Netanyahu, "Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz, ama savaşı durduramayız." dedi.

Anlaşmanın ayrıntılarını detaylandırmayacağını belirten Netanyahu, "Ancak ABD Başkanının tanımladığı şey doğru değil, henüz açıklanmayan daha fazla ayrıntı var." ifadelerini kullandı.

Başbakan Netanyahu, mevcut önerilerin Gazze'ye saldırıları durdurmayacağını, sadece Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için geçici bir ateşkese yol açacağını söyledi.