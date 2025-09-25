  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Netanyahu, Filistin’i tanıyan Batılı ülkeleri hedef aldı
Takip Et

Netanyahu, Filistin’i tanıyan Batılı ülkeleri hedef aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası topluma meydan okuyarak Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkeleri hedef aldı. Netanyahu, söz konusu ülkelerin tanıma kararının "İsrail'i hiçbir şekilde bağlamayacağını" ileri sürdü.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Netanyahu, Filistin’i tanıyan Batılı ülkeleri hedef aldı
Takip Et

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Batılı ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında Filistin'i devlet olarak tanımasının "utanç verici bir teslimiyet” olduğunu iddia etti.

"Tanıma kararı İsrail'i hiçbir şekilde bağlamayacak"

Uluslararası topluma meydan okuyarak "Filistin Devleti olmayacak." diyen Netanyahu, söz konusu ülkelerin tanıma kararının "İsrail'i hiçbir şekilde bağlamayacağını" ileri sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisinin açıklaması, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'na hitap etmek üzere ABD'ye hareket etmesinden saatler önce yayımlandı.

Lüksemburg, Belçika, Andorra, Fransa, Malta, Monako ve San Marino, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'nda Filistin Devleti’ni tanıdıklarını duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel de Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.

157 ülke Filistin'i tanıdı

Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana BM üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 157'ye çıkmış oldu. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni tanıyor.​​​​​​​

BİM 30 Eylül Salı indirim kataloğu yayımlandı! Bim markete hangi ürünler geliyor?BİM 30 Eylül Salı indirim kataloğu yayımlandı! Bim markete hangi ürünler geliyor?Aktüel
BİM market 26 Eylül 2025 Cuma indirim kataloğu! Bim markete Cam Ankastre Set geliyorBİM market 26 Eylül 2025 Cuma indirim kataloğu! Bim markete Cam Ankastre Set geliyorAktüel

 

Dünya
Fransa’da eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin yolsuzluk davasında karar bugün açıklanacak
Fransa’da eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin yolsuzluk davasında karar bugün açıklanacak
Beyaz Saray'da dikkat çeken değişiklik: Biden'ın portresi yerine otomatik imza makinesinin fotoğrafı kondu
Beyaz Saray'da Biden'ın portresi yerine otomatik imza makinesinin fotoğrafı kondu
Trump- Erdoğan zirvesinde 50 milyar dolar değerindeki anlaşmalar masada!
Trump- Erdoğan zirvesinde 50 milyar dolarlık anlaşmalar masada!
Zelenskiy ile Şara, ABD’de bir araya geldi
Zelenskiy ile Şara, ABD’de bir araya geldi
ABD'de göçmenlerin gözaltında tutulduğu tesise saldırı gerçekleşti
ABD'de göçmenlerin gözaltında tutulduğu tesise saldırı gerçekleşti
Trump, BM Genel Kurulu'nda yaşadığı aksaklıklara ilişkin soruşturma talep etti
Trump, BM Genel Kurulu'nda yaşadığı aksaklıklara ilişkin soruşturma talep etti