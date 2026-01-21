Netanyahu Gazze Barış Kurulu'na katılmayı kabul etti

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde oluşturulan Gazze Barış Kurulu'na katılmayı kabul ettiğini açıkladı.

Trump'ın başkanlık ettiği kurulun başlangıçta Gazze Şeridi'ndeki ateşkes planını denetlemesi hedefiyle küçük bir dünya liderleri grubu olarak düşünülmüştü.

Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

Trump daha sonra çok sayıda ülkenin liderine davet gönderdi.

Trump'ın davet gönderdiği isimler arasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bulunuyordu. Erdoğan, Gazze Barış Kurulu’na Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını söyledi.

Almanya'nın da davet edildiği oluşuma Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i davet etmesi ise Avrupa ülkelerinde büyük tepki çekti.

Kurula katılan diğer ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Vietnam, Belarus, Macaristan, Kazakistan ve Arjantin yer alıyor.

İngiltere, Rusya ve Avrupa Birliği (AB) de davet aldıklarını duyurdu ancak henüz katılıp katılmayacaklarını açıklamadılar.

Yürütme Kurulu'nda kimler yer alıyor?

DW Türkçe'de yer alan habere göre Beyaz Saray geçen hafta kurulun yürütme organında kimlerin yer aldığı açıkladı.

Yürütme kurulunun üyeleri arasında Hakan Fidan dışında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Apollo Global Management CEO'su Marc Rowan ve Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga gibi isimler bulunuyor.

Yürütme Kurulu'nun günlük işleri denetleyecek temsilcisi eski Bulgar politikacı ve BM Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov olacak.

Netanyahu, Gazze Barış Kurulu'nun yürütme organında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bulunmasından rahatsızlık duyuyordu.

Netanyahu'nun ofisinden hafta sonu yapılan açıklamada, Yürütme Kurulu'nu oluşturan üyelerin "İsrail'in onayı alınmadan" belirlendiğini ve bunun "İsrail'in politikasına aykırı olduğunu" dile getirilmişti.

Gazze Barış Kurulu ne yapacak?

Gazze Barış Kurulu'nun ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını uygulamaktan sorumlu olması öngörülüyor. Bu aşama, uluslararası bir güvenlik gücü konuşlandırmayı, Hamas'ı silahsızlandırmayı ve savaşın yıktığı bölgeyi yeniden inşa etmeyi kapsıyor.

Kurul, Gazze'nin günlük işlerini yürütmek üzere atanan Filistinli teknokratlar komitesini de denetleyecek. Hamas, Gazze'de kontrolü söz konusu teknokratlar komitesine devredeceğini açıklamıştı.

Kurul BM'nin yerini mi alacak?

Kurulun Birleşmiş Milletler'in (BM) rolünü mü üstleneceği tartışmaları da yaşanıyor.

Trump, dün bir gazetecinin salı günü, kurulun BM'nin yerini alıp almayacağı sorusuna "Olabilir" yanıtını verdi. Trump, BM'nin bu konuda "çok yardımcı olmadığını" ve "potansiyeline hiç ulaşamadığını" savundu.

Bu sözler, uluslararası toplumun tepkisini çekti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, "ABD Başkanı tarafından sunulan barış planının uygulanmasına evet. Ama BM’nin yerine geçecek şekilde bir örgüt kurulmasına hayır" dedi.