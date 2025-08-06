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Netanyahu, Gazze kararını açıklamadan önce güvenlik yetkilileriyle görüştü

İsrail medyası, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni tamamen ele geçirmekten yana olduğunu yazmış, ABD Başkanı Trump da, kararı İsrail'in vereceğini söylemişti. Netanyahu'nun Gazze kararı beklenirken, yeni plan için üst düzeydeki güvenlik yetkilileriyle görüşmesi dikkat çekti.

Haber Merkezi
Reuters
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Netanyahu, Gazze kararını açıklamadan önce güvenlik yetkilileriyle görüştü
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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde neredeyse iki yıldır süren savaşta yeni stratejilerini belirlemek için dün üst düzeydeki güvenlik yetkilileriyle görüştü.

İsrail medyası Gazze’yi ele geçirme planını yazmıştı

İsrail medyası Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni tamamen ele geçirmeyi hedeflediğini bildirmişti.

Netanyahu'nun makamından yapılan açıklamaya göre İsrail başbakanı, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile üç saat süren bir güvenlik görüşmesi gerçekleştirdi.

Gazze için uluslararası çağrılar geliyor

Kuşatma altındaki Gazze'de yaşanan kıtlığa çare bulunması için yapılan uluslararası çağrılara rağmen İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri başarısız oldu.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Birleşmiş Milletler'in yardım kamyonlarını bekleyenlere İsrail güçlerinin ateş açmasıyla en az 20 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini güneydeki Refah kentindeki ayrı bir saldırıda ise yine yardım bekleyen 20 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca sekiz kişi daha açlıktan hayatını kaybetti.

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