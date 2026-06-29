Netanyahu, Gazze saldırıları sırasında diplomatik baskı için ABD'yi harekete geçirmeye çalıştıklarını savundu

Netanyahu, İsrail ordu komutanlarıyla yaptığı durum değerlendirmesindeki konuşmasının bir bölümünü ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

Ülke içinden İsrailli esirler için bir anlaşma yapılması talebi yükselmesine rağmen Gazze Şeridi'ne saldırıların sürdürülmesi kararını verdiğini belirten Netanyahu, bu kararın İsrailli esirlerin "tamamının" geri gelmesini sağladığını ileri sürerken 100'e yakın İsrailli esirin Gazze'ye saldırılar sürerken öldüğünü görmezden geldi.

Netanyahu, kararlarıyla "zafere ulaşıldığını" iddia ederek bunu askeri saldırıların yanı sıra ABD'yi harekete geçirip diplomatik baskı sağlamaya çalışarak yaptıklarını savundu ve "Bu her zaman kolay olmadı." ifadesini kullandı.

Öte yandan İsrail'de yolsuzlukla yargılanan Başbakan Netanyahu, X hesabından davasına ilişkin bir haber görseli de paylaştı.

Netanyahu, "İlk günden beri dediğim gibi hiçbir şey olmayacak çünkü hiçbir şey yok." iddiasında bulundu.