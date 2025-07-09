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Netanyahu: Gazze Şeridi'ndeki savaşı sürdürme konusunda kararlıyız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası ve ateşkes anlaşmasına varılması için devam eden müzakerelere rağmen Gazze Şeridi'ndeki savaşı sürdürme konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Haber Merkezi
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Netanyahu: Gazze Şeridi'ndeki savaşı sürdürme konusunda kararlıyız
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İsrail Başbakanı Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çıkan çatışmada 5 İsrail askerinin öldüğünü belirterek, İsrail halkı için zor bir gün olduğunu dile getirdi.

Başbakan Netanyahu, Gazze'de sürdürdükleri savaşın hedeflerini gerçekleştirme konusunda kararlı olduklarını kaydetti.

Savaşın hedeflerinin, "tüm esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak, Hamas'ın askeri ve idari kapasitesini ortadan kaldırmak ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak" olduğunu aktaran Netanyahu, bunun da Hamas'ın artık var olmayacağı anlamına geldiğini ifade etti.

Netanyahu, sonuç olarak tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılacağını, Hamas'a boyun eğdirileceğini ve dağıtılacağını, Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmayacağını ve kendilerinin de henüz misyonlarını tamamlamadıklarını aktardı.

Öte yandan Haaretz gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yaptığı açıklamada, ateşkes ve esir takası konusunda önceden 4 noktada anlaşmazlık olduğunu ve şimdi sadece birinin kaldığını söyledi.

Witkoff, bu hafta sonuna kadar 60 günlük bir ateşkese yol açacak bir anlaşmaya varmayı umduklarını ifade etti.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze'de Kfir Tugayı'na bağlı Netzah Yehuda Taburu'ndan 5 İsrail askerinin öldürüldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısının 888'e yükseldiği açıklanmıştı.

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