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Netanyahu, Gazze'de kalıcı ateşkesi kabul etmedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de esir takasını sağlayacak geçici bir ateşkese açık olduğunu ancak kalıcı bir ateşkes anlaşmasını kabul etmeyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Netanyahu, Gazze'de kalıcı ateşkesi kabul etmedi
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İsrail'de yayın yapan Kanal 14'e konuşan Başbakan Netanyahu, ABD ve Fransa arabuluculuğunda Lübnan'da varılan ateşkese ve 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenledikleri Gazze'de olası esir takası ve ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırılara ara verebilecekleribi belirtti

Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini içeren bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini vurgulayan Netanyahu ancak saldırılara ara verebileceklerini söyledi.

"Esirlerin serbest kalmasını sağlayabileceğimizi düşündüğümüzde Gazze'de ateşkese hazırım." ifadesini kullanan Netanyahu, Hamas'la bir esir takası anlaşması yapılması için koşulların önemli ölçüde iyileştiğini öne sürdü.

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