Netanyahu: Gazze'de kontrolü sağladıktan sonra silahlı kuvvete devretmek istiyoruz
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: Gazze’yi elimizde tutmak istemiyoruz, yönetecek silahlı kuvvete devretmek istiyoruz
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fox News röportajında Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol etmeyi ve Hamas'tan kurtarmayı planladıklarını söyledi.
Sunucunun "İsrail Gazze'nin tamamını kontrol edecek mi?" sorusuna " Gazze’yi elimizde tutmak istemiyoruz, yönetecek silahlı kuvvete devretmek istiyoruz" yanıtını verdi.
