Netanyahu: Gazze'nin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var
İsrail Başbakanı Netanyahu, "Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var" açıklaması yaptı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan saldırıları 27. gününde sürüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'nin kenar mahallelerine girdiğini ve acı kayıplar verdiğini söyledi.
İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu birçok bölgeden patlama sesleri ve dumanlar yükseldi.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde ilerlemeye çalışıyor. Bölgedeki bazı kaynaklar İsrail ordusunun katı bir direnişle karşılaştığını ve ağır kayıplar verdiğini ifade ediyor.