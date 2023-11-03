Netanyahu: Geçici ateşkes için tüm rehineler serbest bırakılmalı

Netanyahu canlı yayınlanan konuşmasında, "İsrail, rehinelerin geri dönüşünü içermeyen bir geçici ateşkes anlaşmasını reddediyor" dedi.

Başta ABD olmak üzere bir kısım uluslararası kamuoyu İsrail’e, insani yardım dağıtımı için İsrail’e saldırılara ara vermesi çağrısı yaparken, Türkiye’nin de içinde olduğu çok sayıda ülke “acil ateşkes” çağrısı yapıyor.