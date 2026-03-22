  3. Netanyahu: Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam geçirdik
İran'ın İsrail'e yönelik misillemelerinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "zor bir akşam" geçirdiklerini ifade etti.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak, İsrail'in güneyini vurdu.

İran'ın balistik füzeleri, İsrail hava savunmasını delerek nükleer santralin bulunduğu Dimona ile Arad kentine düştü. Çok sayıda kişi yaralandı, enkaz altında kalanların olduğu bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,  sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran füzesinin büyük yıkıma yol açtığı Arad kentinin Belediye Başkanı Yair Maayan ile görüştüğünü bildirdi.

"Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam geçirdik" ifadesini kullanan Netanyahu, bölgeye tüm yardımın sağlanması talimatı verdiğini kaydetti.

Netanyahu, İran ve Lübnan'a yoğun saldırılar düzenleyen İsrail'in saldırılarının devam edeceğini belirtti.

Öte yandan İsrail basınına yansıyan haberlerde, İsrail'in İran'a saldırıları dolayısıyla koyduğu tedbirlerin geçen günlerde gevşetildiği bölgede, okulların eğitime yeniden ara vereceği aktarıldı.

ABD İsrail saldırısında 185 kişinin can verdiği okul görüntülendiABD İsrail saldırısında 185 kişinin can verdiği okul görüntülendiGündem
İsrail'in Arad kentinde geniş çaplı yıkım yaşandı, ölü ve yaralılar varİsrail'in Arad kentinde geniş çaplı yıkım yaşandı, ölü ve yaralılar varDünya