Netanyahu: Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam geçirdik

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak, İsrail'in güneyini vurdu.

İran'ın balistik füzeleri, İsrail hava savunmasını delerek nükleer santralin bulunduğu Dimona ile Arad kentine düştü. Çok sayıda kişi yaralandı, enkaz altında kalanların olduğu bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran füzesinin büyük yıkıma yol açtığı Arad kentinin Belediye Başkanı Yair Maayan ile görüştüğünü bildirdi.

"Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam geçirdik" ifadesini kullanan Netanyahu, bölgeye tüm yardımın sağlanması talimatı verdiğini kaydetti.

זהו ערב קשה מאוד במערכה על עתידנו. לפני זמן קצר שוחחתי עם ראש עיריית ערד, יאיר מעיין, וביקשתי למסור בשם כל אזרחי ישראל את תפילותינו לשלום הפצועים.



הנחתי את מנכ"לית משרדי להגיש את מלוא הסיוע הנדרש יחד עם כל משרדי הממשלה.



אני מחזק את כוחות החירום וההצלה שפועלים כעת בשטח ואני קורא… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 21, 2026

Netanyahu, İran ve Lübnan'a yoğun saldırılar düzenleyen İsrail'in saldırılarının devam edeceğini belirtti.

Öte yandan İsrail basınına yansıyan haberlerde, İsrail'in İran'a saldırıları dolayısıyla koyduğu tedbirlerin geçen günlerde gevşetildiği bölgede, okulların eğitime yeniden ara vereceği aktarıldı.