Netanyahu: Hamas anlaşmayı kabul etse bile İsrail tüm Gazze’yi ele geçirecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın esir takası anlaşmasını kabul etmesi halinde bile İsrail’in Gazze’nin tamamını ele geçireceğini söyledi.

Netanyahu, hükümetinin uluslararası ve iç kamuoyundaki muhalefete rağmen Gazze şehir merkezine yönelik büyük bir saldırı planlarını da onayladığını söyledi.

Sky News Australia’ya konuşan Binyamin Netanyahu, Hamas’ı bölgeden çıkarma hedefine ilişkin ''Bunu zaten yapacağız. Hamas’ı orada bırakmayacağımız konusunda hiç şüphe yoktu'' dedi.

Netanyahu Gazze şehir merkezini Hamas’ın son kalesi olarak tanımladı ve bunu, İkinci Dünya Savaşı’nı sona erdirmek için Müttefik güçlerin Berlin’i fethetmek zorunda kalmasına benzetti. Netanyahu geçen yıl da aynı argümanları, Refah’ın ele geçirilmesi gerektiğini vurgulamak için kullanmıştı.

Esir takası için görüşme talimatı

Netanyahu, ayrıca dün akşam İsrail ordusunun Gazze Tümeni karargâhını ziyaretinde yayımlanan bir video mesajında ''Tüm rehinelerimizin serbest bırakılması için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim'' dedi.

Netanyahu, hükümetinin uluslararası ve iç kamuoyundaki muhalefete rağmen Gazze Şehri’ne yönelik büyük bir saldırı planlarını da onayladığını söyledi.

Hamas, Katar ve Mısır arabulucularının hazırladığı ve Gazze’deki kalan rehinelerin yarısının serbest bırakılmasını öngören 60 günlük ateşkes önerisini hafta başında kabul etmişti.

Ancak Netanyahu, bu teklife ilk kez yanıt verdiği dünkü konuşmada teklifi kabul ettiğine dair bir şey söylemedi.

Hamas, Netanyahu’nun arabulucuların ateşkes teklifini hiçe saydığını ve anlaşmayı engellediğini belirtiyor.

Netanyahu’nun ofisi geçen hafta İsrail’in ancak ''tüm rehinelerin tek seferde serbest bırakılması'' koşuluyla bir anlaşmayı kabul edeceğini, savaşın sona erdirilmesi için şartların Hamas’ın silahsızlanması, Gazze’nin askerden arındırılması, Gazze çevresini İsrail’in kontrol etmesini ve Gazze’de Hamas ile Filistin Yönetimi dışında bir idarenin kurulması olduğunu açıklamıştı.