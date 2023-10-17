  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Dünya
  3. Netanyahu, hastane katliamından Filistinli grupları sorumlu tuttu
Takip Et

Netanyahu, hastane katliamından Filistinli grupları sorumlu tuttu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalanmasından Filistinli grupların sorumlu olduğunu öne sürdü.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Netanyahu, X sosyal medya platformundan İsrail ordusunun Gazze'deki hastanenin bombalanmasına ilişkin iddialara yer verdi.

İsrail Başbakanı, "saldırının arkasında İsrail ordusunun değil, Gazze'deki Filistinli grupların olduğunu" ileri sürdü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti. İsrail ordusu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinde "gerçekleşen patlamaya teröristlerin (İslami Cihad) attığı roketlerin sebep olduğunu" iddia etmişti.

İsrail Gazze'de hastane vurdu

İsrail Haberleri

İsrail Gazze'de hastane vurdu
Bu konularda ilginizi çekebilir
İsrail