Netanyahu, hastane katliamından Filistinli grupları sorumlu tuttu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalanmasından Filistinli grupların sorumlu olduğunu öne sürdü.
Netanyahu, X sosyal medya platformundan İsrail ordusunun Gazze'deki hastanenin bombalanmasına ilişkin iddialara yer verdi.
İsrail Başbakanı, "saldırının arkasında İsrail ordusunun değil, Gazze'deki Filistinli grupların olduğunu" ileri sürdü.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti. İsrail ordusu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinde "gerçekleşen patlamaya teröristlerin (İslami Cihad) attığı roketlerin sebep olduğunu" iddia etmişti.