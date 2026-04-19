Netanyahu: Her an yeni gelişmeler yaşanabilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile bir araya geldi. Netanyahu, Milei ile yaptığı ortak açıklamada İran’a yönelik saldırıların "henüz sona ermediğini" belirterek, "Her an yeni gelişmeler yaşanabilir. Yarın ya da yarından sonra neler olacağını kim bilebilir?" ifadelerini kullandı. Netanyahu ayrıca, ABD ve İsrail’in hedeflerine ulaşacağını belirtti.